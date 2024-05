Maj 2024: Na jakie seriale warto czekać?

TOP 5 seriali, na które czekamy w maju

Platformy streamingowe i stacje telewizyjne nie przestają zasypywać nas serialowymi nowościami. Wybór tych, którym warto poświęcić swój czas, wcale nie jest łatwy. Z pomocą przyszedł jednak Łukasz Muszyński, który wybrał dla Was pięć gorących serialowych premier maja.Kontynuacja serialu-antologii " Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi ". To animacja osadzona w świecie Star Wars. Bohaterami serialu będą Morgan Elsbeth i Barriss Offee.Ekranizcja powieści Blake'a Croucha . Jason Dessen zostaje porwany do alternatywnej wersji swojego życia. By wrócić do swojej prawdziwej rodziny, będzie musiał pokonać najbardziej przerażającego wroga, jakiego mógłby sobie wyobrazić - samego siebie.Kiedy na wernisażu swoich prac, Julia wychodzi na chwilę odpocząć od tłumu, poznaje Pawła. Piorunujące pierwsze wrażenie sprawia, że tych dwoje – choć wie, że mogą głęboko zranić najbliższych - nie jest w stanie oprzeć się chemii i rodzącemu się gwałtownemu uczuciu. To niebezpieczne, nie tylko dlatego, że mogą zniszczyć swoje rodziny. Nie zdają sobie sprawy z łączących ich zależności.Ekranizacja powieści Wojciecha Chmielarza . Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Eric " opowiada historię ojca desperacko poszukującego swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły. Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci "Good Day Sunshine", nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu Eric z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu. Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka.