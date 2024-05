Garret Dillahunt w śpiączce w ekranizacji "The Hunstman"

Czy pogrążony w śpiączce pacjent to seryjny zabójca?

jest ekranizacją powieści Judith Sanders. Za kamerą stanie Kyle Kauwika Harris (" Out of Exile "). Scenariusz przygotował Steven Jon Whritner.Film będzie historią skomplikowanego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnych zabójstw sześciu młodych kobiet. Głównym podejrzanym jest mężczyzna w śpiączce ( Dillahunt ).Jego żona nie wierzy, że może być mordercą, ale trwające śledztwo z każdym dniem przygniata ją coraz bardziej. Oddana sprawie detektyw z całych sił próbuje rozwikłać zagadkę zbrodni i wykluczyć kolejnych podejrzanych (bo pacjent w śpiączce nie jest jedynym, który mógł dokonać zbrodni). Ashmore zagra mającego własne problemy pielęgniarza, który zgadza się czytać dochodzącemu do siebie głównemu podejrzanemu. Żonę zagra Elizabeth Mitchell (" Outer Banks "), a detektyw Jessy Schram (" Chicago Med ").Zdjęcia ruszą w Oklahomie jeszcze w maju.