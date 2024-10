Galaxy Tab S10 – Tablet gotowy na nową erę

W erze, w której mobilność i jakość są na wagę złota, Samsung wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, prezentując Galaxy Tab S10 – tablety, które przenoszą rozrywkę na wyższy poziom. Dzięki zaawansowanym technologiom i funkcjom Galaxy AI, te urządzenia nie tylko dostarczają doskonałej jakości obrazu i dźwięku, ale również gwarantują płynne działanie w każdych warunkach.



Wyrazisty obraz w każdych warunkach



Najważniejszym, a zarazem jednym z kluczowych elementów każdego tabletu jest wyświetlacz. Galaxy Tab S10 wyposażono w ekran Dynamic AMOLED 2X, który zapewnia niezwykle żywe i naturalne kolory, niezależnie od warunków oświetleniowych. Dzięki technologii antyrefleksyjnej oraz funkcji Vision Booster, użytkownicy mogą cieszyć się doskonałą jakością obrazu nawet w pełnym świetle dziennym. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią oglądać filmy czy seriale w podróży, w parku lub na plaży, nie martwiąc się o uciążliwe odbicia na ekranie.



Płynna rozgrywka i superszybkie działanie



Miłośnicy mobilnego grania będą zachwyceni. Galaxy Tab S10 oferuje wydajny procesor, który zapewnia płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających tytułach. Dzięki wzrostowi mocy procesora o 18% oraz poprawie wydajności graficznej o 28% w porównaniu do poprzednich modeli, tablety z serii Galaxy Tab S10 radzą sobie z najnowszymi grami bez najmniejszych opóźnień. Dodatkowo, zaawansowany system chłodzenia zapewnia komfortowe korzystanie z urządzenia nawet podczas intensywnych sesji z ulubionymi grami.



Dźwięk, który robi wrażenie



Dopełnieniem doskonałych wrażeń wizualnych jest dźwięk najwyższej jakości. Galaxy Tab S10 został wyposażony w cztery głośniki wspierane funkcjami AI, które wzmacniają głosy i wyciszają niepożądane hałasy, zapewniając krystalicznie czysty dźwięk. Dzięki temu każdy dialog, melodia czy efekt dźwiękowy w filmach i grach brzmią wyraźnie i głęboko, przenosząc użytkownika w sam środek akcji, bez kompromisów.



Gotowy na każdą podróż



Mobilność to jedna z kluczowych cech Galaxy Tab S10. Jego lekka, a zarazem wytrzymała konstrukcja, wzmocniona ramką Armor Aluminium, której chociaż nie pomalujesz, to zapewnia wyjątkową odporność na obtłuczenia i zadrapania, co czyni tablet idealnym towarzyszem podróży. Z kolei super pojemna bateria oraz funkcja superszybkiego ładowania pozwalają na wielogodzinne korzystanie z urządzenia bez konieczności częstego ładowania – co z pewnością docenią osoby spędzające dużo czasu w ruchu.



Kino w Twoich rękach



Galaxy Tab S10 to narzędzie, które z łatwością zamieni każdą chwilę w kinowe doświadczenie. Dzięki dużym ekranom (14,6 cala w modelu Ultra i 12,4 cala w S10+), wyrazistemu obrazowi i potężnemu dźwiękowi, tablety te oferują niezrównane wrażenia audiowizualne. Niezależnie od tego, czy oglądasz najnowszy hit filmowy, przeglądasz ulubione seriale, czy oddajesz się rozgrywce – Galaxy Tab S10 to idealne urządzenie do multimediów, które możesz zabrać wszędzie.



Galaxy Tab S10 to tablet stworzony z myślą o miłośnikach multimediów, którzy cenią sobie wygodę, jakość i mobilność. Wyposażony w najnowsze technologie, stanowi doskonałe narzędzie do oglądania filmów, grania w gry i przeglądania zdjęć. Z dynamicznym ekranem AMOLED 2X i zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, Galaxy Tab S10 wynosi mobilną rozrywkę na zupełnie nowy poziom.