Ta klasyczna komedia obraża pokolenie Z

Amerykańska stacja telewizyjna przestrzega przed "Godzinami szczytu". Dlaczego?

Zwiastun filmu "Godziny szczytu"

to komedia skasowanego za molestowanie seksualne kobiet Bretta Ratnera z 1998 roku. Jej gwiazdami są Jackie Chan To historia detektywa z Hongkongu. Kiedy w Los Angeles porwana zostaje córka jego przyjaciela, chińskiego konsula w Ameryce, detektyw rusza na ratunek. Ze strony amerykańskiej sprawę prowadzi sympatyczny, lecz krnąbrny James Carter. Początkowo Lee i Carter nie mogą się porozumieć, gdyż każdy z nich przyzwyczajony jest do pracy solo. Jeśli jednak chcą uratować dziewczynę, muszą się porozumieć.do dziś cieszą się popularnością. Jednak stacja. Z tego też powodu przed seansem została opublikowana ta oto plansza z ostrzeżeniem, że niektóre sceny są dziećmi swojej epoki i kiedyś uważane były za śmieszne, a dziś mogą obrażać uczucia.W Hollywood tego rodzaju komunikaty przyjmowane są z mieszanymi uczuciami. Wielu artystów publicznie się im przeciwstawia uznając je za absurdalne i obraźliwe dla widzów, gdyż przyjmują za pewnik, że widzowie nie są w stanie samodzielnie zrozumieć kontekstu, w jakim dany film powstał. Swój sprzeciw wyraził na przykład Quentin Tarantino , który mówi o ostrzeżeniach pojawiających się przed filmami:W podobnym tonie wypowiadały się także Judi Dench czy Cate Blanchett