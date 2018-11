Games for Impact. Gry wideo, które zmieniają świat na lepsze

W dniach 30.11-1.12 w Warszawie odbędzie się pierwszy festiwal Games for Impact. Wydarzenie ma na celu pokazanie, że gry wideo to coś więcej niż tylko rozrywka. Dziś pełnią one znacznie więcej funkcji – diagnozują problemy społeczne, angażują graczy w dyskusję o ekonomii, wojnie, polityce czy zdrowiu psychicznym, a niekiedy wspomagają procesy edukacyjne i terapeutyczne, tym samym zmieniając świat na lepsze.Na festiwalu będzie można zagrać w ponad 20 starannie wyselekcjonowanych tytułów. W wydarzeniu wezmą udział twórcy takich gier, jakczyW programie spotkania z twórcami, dyskusje w międzynarodowym towarzystwie, koncert z wizualizacjami z gier, stanowiska PC, VR i Hololens, a także warsztaty dla dzieci i rodziców.Gry zazwyczaj kojarzą się z rozrywką, ale aspiracje ich twórców od wielu lat sięgają znacznie wyżej. Współczesne gry służą do inicjowania rozmowy o ważnych kwestiach społecznych, a także wpływaniu na postawy społeczne. Podczas Games for Impact chcemy porozmawiać o tym trendzie, poznać środowisko twórców gier z ludźmi ze świata edukacji, medycyny czy socjologii i wspólnie odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Czy gry zaangażowane są potrzebne? Czy mogą znaleźć swoje zastosowanie w medycynie czy edukacji? Do kogo są skierowane? I czy faktycznie można zmieniać świat poprzez gry?Kilka lat temu olbrzymi sukces odniosła grapolskiego 11 bit studios, opowiadająca o dramacie cywili w mieście pogrążonym w wojennym chaosie. Ogromne wrażenie na graczach wywarła gra– w której Amy i Ryan Green udokumentowali swoje zmagania z chorobą nowotworową syna oraz żałobę po jego śmierci. O depresji opowiadało polskie Indygo, a o dramacie wojennym widzianym oczami dziecka – świeżo wydaneTwórcy tych gier opowiedzą o swoich doświadczeniach z produkcją tytułów zaangażowanych społecznie. Nie zabraknie też innych gości – Asi Burak z nowojorskiego Games for Change opowie o historii gier zaangażowanych, Jurriaan Van Rijswijk z Games for Health Europe – o medycznych zastosowaniach gier, a Rafał Legiędź z Solidbrain o tym jak technologie VR/AR/XR mogą zmienić świat na lepszeWydarzenie uświetni koncert zespołu JAAA! z wizualizacjami Karoliny Głusiec oraz montażem materiałów wideo z gier, a także pokaz filmu Thank you for Playing o Amy i Ryanie Greenach. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych – zapraszamy na warsztaty z powieści wizualnych, a także edukacyjnego wykorzystania Minecrafta.Festiwal jest skierowany do kilku grup – mediów branżowych i głównego nurtu; twórców gier, zwłaszcza z sektora niezależnego, dla których Games for Impact może być miejscem wymiany pomysłów; instytucji, sponsorów i aktywistów z obszarów łączących się z tematem prezentowanych gier oraz graczy, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o informacje uzyskane bezpośrednio od twórców.Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty Mastering the Game organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będą skupiały się na kwestiach związanych z planowanymi ulgami podatkowymi na produkcję gier wideo o wymiarze kulturowym i społecznym, a także z możliwościami korzystania przez twórców gier z cyfrowych zasobów kultury, będących w posiadaniu instytucji publicznych.Informacje:Gdzie: FINA Wałbrzyska 3/5 Warszawa, PolskaKiedy: 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.Organizatorzy: FINA (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), IGP (Fundacja IndieGames Polska).Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, SWPS School of IdeasPartnerzy technologiczni: Microsoft, LG, HiroPartnerzy medialni: Games for Change, Better Gaming AgencyPatroni medialni: Filmweb, Charaktery, Pixel, Tok FM, Girls in Tech, Graczpospolita, CD-ActionWstęp na konferencję jest bezpłatny, wymaga rejestracji na stronie gamesforimpact.pl Szczegółowy plan wydarzenia znajduje się tutaj