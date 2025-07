Gdynia 2025: slasher i musical Quebonafide. Znamy filmy z Konkursu Perspektywy

KONKURS PERSPEKTYWY 50. FPFF

W Konkursie Perspektywy znalazło się 8 filmów. Wśród nich jest 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich.Jak mówi Joanna Łapińska:Piątkowy wieczór w Polsce jeszcze nigdy nie był tak krwawy. Gdy ktoś na imprezę zamiast chipsów przynosi maskę i kuszę, beztroska noc zmienia się w walkę o przetrwanie. Technologia zawodzi – morderca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa. Drzwi się zamykają, okna blokują, a dom zmienia się w więzienie. Jak przetrwasz, gdy nie wiadomo, kto poluje?Polska. Marzec 1981 rok. Irek i jego mama Hanna wyjeżdżają do Budapesztu na wycieczkę autobusową, organizowaną przez wojewódzką centralę rolniczych spółdzielni produkcyjnych, w której Hanna jest kadrową. To pierwszy wyjazd Irka za granicę i pierwszy kontakt z zachodnim światem. Podczas wyczerpującej podróży nieogrzewanym autobusem Irek próbuje zastąpić u boku matki ojca, który nie jest zainteresowany podróżami. Jego relacja z mamą pogarsza się jednak, gdy okazuje się, że Hanna wykorzystuje pobyt w Budapeszcie, aby spotkać się ze swoim kochankiem, który składa jej propozycje pozostania na zachodzie. Irek jest rozdarty pomiędzy mamą, a lojalnością wobec ojca. Jego relacja z mamą pogarsza się jednak, gdy okazuje się, że Hanna wykorzystuje pobyt w Budapeszcie, aby spotkać się ze swoim kochankiem, który składa jej propozycje pozostania na zachodzie. Irek jest rozdarty pomiędzy mamą, a lojalnością wobec ojca.Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby – zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru. Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają̨ się̨ rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać́ zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie „ćwiczą umieranie”, desperacko usiłując wypracować plan ucieczki. Czy wychowane w wiecznej niedojrzałości kobiety będą̨ w stanie przekroczyć granice, które wyznaczył im system?Pośrodku gęstego lasu, z dala od cywilizacji, żyje niewielka społeczność, której zasady funkcjonowania narzuca tajemniczy zarządca. Mieszkańcy osady spędzają dnie na pracy i niekończącym się wyczekiwaniu przybycia spodziewanego gościa. Główny bohater, pragnąc rozwoju, przełamania strachu przed nieznanym i nowych doświadczeń, postanawia wyrwać z tego świata i ruszyć w podróż. Co da mu ta wędrówka? Co jest nam dane, a na co sami mamy wpływ?Filmowa opowieść hybrydowa, łącząca formę musicalu z elementami filmu muzycznego i osobistego dokumentu. Centralnym bohaterem i narratorem historii jest Quebo – znany artysta, który zniknął ze sceny, a teraz wraca, by opowiedzieć o swojej walce z chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD).Historie sześciu wyjątkowych bohaterek, z których każda na swój sposób, walczy o swoje szczęście i spełnienie. To opowieść o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą. Magda, próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia, skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia, po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata, odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką. Julia jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.Bartek dowiaduje się, że jego nastoletni syn jest sprawcą zabójstwa w szkole. Roztrzęsiony chłopiec przybiega do taty, więc mężczyzna ukrywa się z nim w mieszkaniu swojej narzeczonej. Bartek próbuje zorganizować auto, którym uciekną za granicę. Gdy jego partnerka próbuje go powstrzymać, staje się jego zakładniczką. Wtedy wyznaje mu, że jest w ciąży. Bartek staje przed dylematem, które dziecko jest dla niego ważniejsze. Starając się zapanować na wszystkim, dojrzewa do konfrontacji z prawdą o swoim synu i o sobie jako ojcu.Zjednoczona Europa, wybrzeże Morza Bałtyckiego. Trwa Święto Dziękczynienia, najważniejsze święto państwowe od czasów denazyfikacji, którą przeprowadzono pod koniec lat 60, kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej. Wojny zwycięskiej dla nazistów. Mieszkańcy kontynentu potępili zbrodnie nazizmu i przyjęli na siebie winy wygranych. Swoją europejską tożsamość zbudowali na pamięci ofiar Zagłady. Każdy, już od dziecka, ma swojego patrona, dziecięcą ofiarę Zagłady, a znajomością jego/jej biografii może się wykazać podczas konkursu z wiedzy o patronie – jednej z wielu atrakcji towarzyszącym obchodom Święta Dziękczynienia. Przeszłość jest tu odtwarzana pieczołowicie i szczegółowo. Rekonstrukcje zwycięskich bitew, gra na pożydowskich pianinach, poczucie winy i zakaz radości z wygranej, jedzenie brukwi z popiołem – wszystko to „na pamiątkę ich męki”. Żebyśmy pamiętali, żebyśmy rozumieli, komu zawdzięczamy dzisiejszy ład. Jednak przeszłość wdziera się tutaj nie tylko oficjalnymi kanałami polityki historycznej. Przeszłość drąży własne tunele. I wraca po swojemu – korytarzem zaćmień.Filmy w Konkursie Perspektywy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera bądź reżyserki i 20 000 zł dla producentki bądź producenta). Jury Konkursu wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Jej wartość to 15 000 zł, przy czym statuetka ta jest zarezerwowana dla przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich zawodów filmowych oprócz reżyserów i producentów, uwzględnionych przy Szafirowych Lwach.Dodatkowo filmy z Konkursu Perspektywy rywalizują o dwie inne nagrody Festiwalu: nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film oraz "Złoty Pazur", które przyznawane są w systemie cross-section z Konkursem Głównym.Partnerem Konkursu Perspektywy jest KGHM Polska Miedź.