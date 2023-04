Georgina Campbell dołącza do Dakoty Fanning w debiutanckim thrillerze Shyamalan

"The Watchers" – co wiemy o filmie Ishany Night Shyamalan?

Georgina Campbell – najważniejsze role

Georgina Campbell w zwiastunie filmu "Barbarzyńcy"





(film można obejrzeć na VOD, TUTAJ sprawdzicie gdzie / a TU przeczytacie recenzję filmu ),. Projekt powstaje dla New Line.będzie napisaną przezadaptacją debiutanckiej powieści irlandzkiego pisarzazagra Minę, artystkę, która gubi się w gęstym lesie na zachodzie Irlandii. Gdy w końcu znajduje schronienie, zostaje w nim uwięziona razem z trójką nieznajomych. Po zmroku są obserwowani przez tajemnicze stworzenia.Campbell zagra jedną z trojga nieznajomych.Firma New Line wygrała licytację o prawa do projektu i wyprodukuje go. Prezydent firmy Richard Brener zachwalał "The Watchers":Dlanie będzie to pierwsza praca za kamerą. Córka twórcyreżyserowała już odcinki serialu, który powstawał dla Apple TV+. Pracowała również na planie, poprzedniego filmu ojca, jako reżyserka drugiej ekipy.Wydaje się, że Georgina Campbell stoi dopiero na drodze do wielkoformatowej kariery, ale już może się pochwalić imponującymi rolami. Mogliśmy ją między innymi oglądać w czwartym sezonie serialu " Czarne lustro " w odcinku pt. "Hang the DJ", za rolę w którym zdobyła nominacje do nagród telewizyjnych Czarna Szpula. Oprócz "Barbarzyńców" grała w ostatnim czasie główną rolę także w dramacie " Wildcat ", a widzowie mogą ją też pamiętać m.in. z seriali " Broadchurch " oraz " W cieniu podejrzeń " z Umą Thurman