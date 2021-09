Gruziński Wieczór Filmowy w Centrum Sztuki Współczesnej

Gruziński Wieczór Filmowy to niepowtarzalna okazja do zapoznania się ze współczesnym kinem gruzińskim oraz spotkania i rozmowy z jego twórcami. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Gruzji rozpoczęło się odrodzenie sztuki animacji – wzrosło zainteresowanie nowymi technikami animacyjnymi, zaczęły powstawać małe niezależne studia. Wydarzenie rozpocznie się więc od projekcji zestawu niedostępnych w Polsce krótkometrażowych animacji eksperymentalnych wyprodukowanych przez gruzińskie Studio Kvali. Następnie obejrzymy film Shindisi (reż. Dito Tsintsadze, 2019), dokumentujący wydarzenia związane z rosyjską interwencją wojskową w Gruzji w 2008 roku. Film zdobył Grand Prix oraz nagrodę za reżyserię na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

PROGRAM

Zestaw gruzińskich animacji:

Po projekcji odbędzie się dyskusja z Mariam Kandelaki (przewodniczącą Związku Animatorów Gruzińskich) o problemach i wyzwaniach współczesnej animacji filmowej w Gruzji i na świecie oraz z o kulisach produkcji kina wojennego: o tym, w jaki sposób sztuka filmowa oddać może doświadczenie militarnego terroru, oraz o roli przemysłu filmowego w kształtowaniu narracji i przekazywaniu prawdy na temat wydarzeń we współczesnym świecie. Dyskusję poprowadzi Michał Bogucki – obywatel Polski i Gruzji, znawca gruzińskiej kultury.Partnerem wydarzenia jest Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci."Raven" ("Korani"), reż. David Takaishvili, Gruzja 1981, 13’Film o niszczącej sile zła, która użyta jako broń przeciwko drugiemu człowiekowi prowadzi do nieuchronnej autodestrukcji."Expectation" ("Molodoni"), reż. David Takaishvili, Gruzja 1991, 17’Poruszający obraz nieskończonego pragnienia miłości. Historia ludzi, którzy mimo globalnych kataklizmów i codziennych upadków niestrudzenie poszukują bliskości."The Youth and The Leopard" ("Vefxvi da mokme"), reż. Mariam Kandelaki , Gruzja 2014, 12’Filozoficzny moralitet o grzechu, pokucie i oczyszczeniu."Abandoned Village" ("Mitovebuli Sofeli"), reż. Mariam Kapanadze, Gruzja 2020, 14’Metafora losu człowieka, który zrodzony z miłości, tylko w miłości odnajduje siłę i sens swojego istnienia. Shindisi ", reż. Dito Tsintsadze , Gruzja 2019, 105’Fabuła filmu oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się podczas rosyjskiej interwencji wojskowej w Gruzji w 2008 roku. Shindisi to wieś pod Tbilisi, gdzie rosyjskie siły okupacyjne oblegają wojska gruzińskie. Mimo utworzenia korytarza humanitarnego, Rosjanie nie przestrzegają zasad i podstępnie otwierają ogień. Mieszkańcy wioski podejmują ryzyko ratowania rannych żołnierzy. Film zadaje pytania o źródła wewnętrznej siły, która motywuje ludzkie działania w momencie najwyższej próby oraz rozważa istotę postaw nazwanych później bohaterstwem.Więcej informacji o wydarzeniu: