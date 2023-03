Kolejna gra planszowa zmierza na wielkie ekrany

"Terra Mystica" – powstanie filmowa adaptacja

Niedługo na ekranach kin zobaczymy filmową adaptację gry RPG, a studio Lionsgate pracuje nad filmem o. Tymczasem do produkcji zmierza kolejny film, powstający jako ekranizacja planszówki. Firma Cobalt Knight zakupiła prawa do osadzonej w świecie fantasy gryPlanszówka oferuje strategiczną rozgrywkę, w której uczestniczy się jako jedna z 14 dostępnych ras. Gracz może wcielić się m.in. w Nomadów, Czarnoksiężników, Gigantów czy Elfów. Ma za zadanie rozbudować teren do rozwoju swojej cywilizacji – wznosić budowle, gromadzić surowce, walczyć o wpływy i zmierzyć się z pozostałymi pod względem skali swoich osiągnięć. Zwycięzcą zostaje najbardziej rozbudowana kultura na planszy.Elementem zakupu były również prawa do kontynuacji, "Gaia Project" (wydana w Polsce jako), która została osadzona w kosmosie.– przekazał w oświadczeniu Christopher Kaminski, jeden z założycieli Cobalt Knight.Firma już wcześniej otwierała się na możliwość pracy na ekranizacjami gier planszowych. W zeszłym roku zakupiła prawa do "Terraforming Mars" (wydanej w Polsce jako). W czasie rozgrywki gracz staje za sterami wielkiej korporacji i musi inwestować w kolejne projekty przekształcające tytułową planetę.Ekranizacjazadebiutuje w kinach 14 kwietnia. W filmie wystąpią Chris Pine Hugh Grant . Za kamerą staną Jonathan Goldstein John Francis Daley , scenarzyści " Spider-Mana: Homecoming " i reżyserzy " Wieczoru gier ".