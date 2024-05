Jason Voorhees i Agent Smith zawalczą ze Stalowym Gigantem!

Zwiastun "MultiVersus"

W opublikowanej wczoraj zapowiedzi studio Player First Games przedstawia pełen akcji zwiastun filmowy, który prezentuje epicką mieszankę bohaterów i złoczyńców z " MultiVersus ". Wśród nich znajdują się Wonder Woman i Joker, Velma, Królik Bugs i Marsjanin Marvin, Stalowy Gigant, Rick Sanchez, Stripe oraz Finn i Cake. Na końcu do tej wesołej gromadki dołączają przerośnięty Jason Voorhees z “ Piątku 13-go ” oraz Agent Smith z “ Matrixa ”. MultiVersus ” pojawi się już 28 maja w sklepach cyfrowych na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One oraz Series X/S i będzie tytułem free-to-play.