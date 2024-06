Charlize Theron matką Jasona z Piątku Trzynastego? Na drodze stanął producent

O czym miał opowiedzieć "Crystal Lake”?

Zobaczcie zwiastun ostatniej odsłony "Piątku Trzynastego"

"Crystal Lake” zapowiadany był jako arthouse'owa seria osadzona w uniwersum " Piątku ”. W rolę showrunnera miał wcielić się znany z " Hannibala Bryan Fuller , którego nazwisko oraz pokaźny budżet produkcji, oscylujący wokół 85 milionów dolarów (jedynie za pierwszy sezon!), skusić miał nawet samą Charlize Theron Niestety - ta opowieść brzmi zbyt pięknie, żeby mogła się ziścić. Po ciężkim dwuletnim okresie przygotowań, Fuller został zwolniony, a projekt zawisł w niejasnym limbo. Portal Slashfilm donosi o zakulisowych problemach, zawyżonym, przepompowanym budżecie oraz wysokich wymaganiach twórcy. W związku z odejściem głównego showrunnera oraz wspomagającego go Jima Dangera Graya , przyszłość produkcji jest obecnie niejasna.Akcja pierwszego sezonu "Crystal Lake” miała rozpocząć się bezpośrednio po utonięciu młodego Jasona Voorheesa , a więc jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego " Piątku Trzynastego ". Pomysł na cały serial polegał na remake’owaniu każdej z pierwszych czterech odsłon serii, przy okazji dokonując ich kreatywnej dekonstrukcji; zmieniając sensy i odwracając kluczowe dla fabuły wydarzenia.Kontynuacja prac nad serialem nie jest jednak wykluczona. Przez lata producenci "Crystal Lake” byli uwikłani w wycieńczającą walkę o prawa do " Piątku Trzynastego ”. Całkowite porzucenie projektu po tylu latach byłoby trudnym i nierozsądnym biznesowo zagraniem. Slashfilm donosi, że funkcję nowego showrunnera może objąć Nick Antosca (" Las Samobójców "). Jeśli jednak tak się stanie, prawdopodobnie trzeba będzie ruszyć z produkcją „od zera”, a to oznacza kolejne koszta. Jason na pewno powróci. Ale kiedy i w jakiej formie? Jak przystało na bohatera slasherów - pewnie w najmniej spodziewanym momencie.