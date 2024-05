Jak wyglądała praca nad "MultiVersus" - wywiad z twórcą

Kim jest Daniel Kraft

Czym jest "MultiVersus"

Daniel Kraft jest deweloperem w Player First Games, znanym ze swojej pracy nad “ MultiVersus ”. Przed dołączeniem do Player First Games pracował w Riot Games, gdzie przyczynił się do projektów takich jak “ League of Legends ” i “ Teamfight Tactics ” jako animator i specjalista ds. rozwoju. W Player First Games odgrywa kluczową rolę w projektowaniu i rozwoju gier, zajmując się różnymi aspektami projektów, w tym projektowaniem postaci i mechaniką gry“MultiVersus” to darmowa bijatyka z elementami platformowymi opracowana przez Player First Games, w której gracze mogą wcielić się w postacie z różnych uniwersów Warner Bros., takich jak Batman, Superman, czy postacie z kreskówek Cartoon Network. Gra oferuje zróżnicowany zestaw bohaterów, w tym zarówno postacie animowane, jak i z filmów pełnometrażowych, takie jak Arya Stark czy Kudłaty.