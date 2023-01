Nakręcił oryginalny "Piątek trzynastego", teraz szykuje jego reboot!

Kultowy "Dom" doczeka się odświeżenia

Zwiastun filmu "Dom"

Film, serial - co się dzieje z cyklem "Piątek trzynastego"Przez wiele lat wokół cyklu " Piątek trzynastego " nic się nie działo. Było to spowodowane sądową wojną o prawa autorskie. Proces zakończył się pod koniec 2021 roku, co otworzyło drogę do nowych projektów.Jako pierwszy ogłoszony został serial "Crystal Lake". Będzie to prequel cyklu. Odpowiada za niego Bryan Fuller , który będzie scenarzystą, showrunnerem i producentem. Z projektem związany jest również Victor Miller , czyli scenarzysta pierwszego " Piątku trzynastego ".Z kolei zaodpowiada Cunningham , reżyser oryginału, który będzie jego producentem. Pomysłodawcami fabuły są reżyser Jeremy Weiss Jeff Locker . Cała trójka współpracuje już ze sobą przy okazji horroru "The Night Driver" oSzczegóły nowego projektu nie zostały jednak przedstawione. Locker ujawnił jednak, że mają dwa plany na film. Jeśli pierwszy projekt nie wypali, ze względu na problemy prawne (proces zakończył się bowiem dość skomplikowanym podziałem praw autorskich), to mają w zanadrzu Piątku trzynastego ".Reboot " Piątku trzynastego " i produkcja "The Night Driver" to nie wszystkie projekty 81-letniego Seana S. Cunninghama . Przygotowuje również horror "House", który bazować będzie napod tytułem " Dom ".Oryginał był historią pisarza, który w celu przygotowania kolejnej powieści zaszywa się w domu zmarłem niedawno ciotki. Jednak w każdym zakamarku, za każdymi drzwiami czai się strach i niebezpieczeństwo. Cobb przyjechał do tego domu, by napisać nową książkę o Wietnamie. Dzień poświęca pracy, opisując swoje przeżycia wojenne, nocą toczy walkę z koszmarnymi upiorami, które po zmierzchu zaludniają cały dom. By uratować siebie i swojego syna, musi pokonać przerażenie i ból, jeszcze raz przeżyć koszmar wojny i tragiczną śmierć swojego kolegi.Nowy "House", którego premiera planowana jest na 2024 roku,, lecz rebootem opierającym się na oryginalnym pomyśle, ale przekształcającym go w atrakcyjną dla współczesnego widza formę. Locker ujawnił, że oprócz filmu twórcy rozważają również stworzenie gry wideo.