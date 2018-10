Jesień z europejskimi produkcjami HBO

- Jesteśmy bardzo dumni, że w ciągu czterech kolejnych miesięcy na naszej antenie zadebiutuje pięć różnych seriali. Każdy z nich należy do innego gatunku, przedstawia inną historię i kontekst – powiedział Antony Root , szef produkcji HBO Europe, wiceprezes ds. programowych i własnych produkcji HBO Europe. - Premiera wszystkich nowych produkcji odbędzie się tego samego dnia o tej samej godzinie w 17 krajach Europy. Bardzo cieszymy się, że możemy przedstawić naszym abonentom jeszcze bogatszą ofertę produkcji własnych - dodał.Trzy pełne sezony węgierskiego serialu HBO Europe(Aranyelet) można oglądać w serwisie HBO GO od niedzieli, 14 października. Kolejną premierą będzie polska produkcjana podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego . Serial przedstawia siedem dni z życia warszawskiego dilera narkotykowego, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos. Premiera produkcji odbędzie się 27 października. Tego dnia w HBO GO udostępnione zostaną wszystkie odcinki produkcji.Kolejną propozycją jest rumuńsko-niemiecka koprodukcja zatytułowanaTen sześcioodcinkowy serial łączy wątek głośnego śledztwa z elementami osobistego dramatu. Produkcja miała swoją światową premierę podczas konkursowego pokazu na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Zurichu. W serwisie HBO GO serial będzie dostępny 4 listopada. Jej pomysłodawcami są Ralph Martin i Joerg Winger () z UFA Fiction, a obowiązki producentów pełnią Cristian Mungiu Tudor Reu ze spółki Mobra Films. Serial został wyreżyserowany przez Igora Cobileanskiego to kolejna rumuńskojęzyczna produkcja własna HBO po(Valea Mutã) i dwóch sezonach głośnego gangsterskiego serialu(Umbre). Zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczną się już w tym miesiącu.(Uspjeh) to pierwszy serial telewizyjny Danisa Tanovića ) i zarazem pierwsza produkcja HBO Europe z regionu adriatyckiego. Akcja serialu rozgrywa się w Zagrzebiu. W kolejnych odcinkach historii poznajemy cztery osoby oraz ich losy, które przypadkowo splatają się ze sobą podczas dramatycznych wydarzeń. W obliczu konsekwencji podjętych przez nich działań czwórka przeciętnych ludzi z bardzo odmiennych środowisk postanowi odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Autorem scenariusza jest Marjan Alčevski, który za pierwszy odcinek serialu zdobył główną nagrodę w pierwszej edycji konkursu scenariuszowego "First Draft" zorganizowanego przez HBO w regionie adriatyckim. Produkcja zadebiutuje 26 grudnia w HBO GO.Jesienno-zimową ramówkę dopełni trzeci sezon czeskiego serialu, będącego adaptacją głośnej międzynarodowej produkcji. Premiera odbędzie się w styczniu 2019 roku.