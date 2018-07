Już dziś premiera DVD "Kobieta sukcesu"

Główną bohaterką jest Mańka ( Agnieszka Więdłocha ), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji, związek z Norbertem ( Mikołaj Roznerski ) przeżywa kryzys, a pod drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę ( Julia Wieniawa ), młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej Mańce. W jej życie – za sprawą psa i przypadku – wkracza również Piotr ( Bartosz Gelner ), którego wbrew sobie i mimo serii nieporozumień zdaje się przyciągać. Jako przebojowa kobieta sukcesu Mańka nie zamierza się poddawać i skupia się na walce o przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów.Czy nie straci przez to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy na miłość?to lekka i przewrotna komedia romantyczna o tym, że kiedy wydawać by się mogło, że straciliśmy wszystko, tak naprawdę dostajemy od losu to, co najcenniejsze.język: polskinapisy: angielskieczas trwania: 101 minformat: 16:9dźwięk: 5.1rok produkcji: 2018materiały dodatkowe: making of, teledysk do filmu, sceny niewykorzystane