Karnety na 16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków już dostępne!

Dostępne są już karnety na 16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. 16. edycja festiwalu odbędzie się w formule hybrydowej: online, w całej Polsce: 16 listopada – 4 grudnia 2022 oraz w kinach: 16–23 listopada 2022 (Warszawa, Kino Muranów, Kinoteka).Dostępne są dwa rodzaje karnetów:Karnet Pięć Smaków Kino+Online, w cenie 340 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Liczba dostępnych karnetów jest ograniczona. W programie znajdzie się co najmniej 35 filmów pełnometrażowych.Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 180 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu. Online dostępnych będzie co najmniej 27 filmów z programu festiwalu.Kup karnet TUTAJ Posiadaczy karnetów Pięć Smaków Kino+Online będzie obowiązywała rezerwacja miejsc na seanse kinowe. Rezerwacji będzie można dokonać za pośrednictwem prostego serwisu, dostępnego z każdego komputera i urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.Co najmniej 70% filmów z programu festiwalu prezentowanego w kinach, będzie dostępna online, włącznie z pięcioma filmami Edwarda Yanga Od 25 października, kiedy to ogłoszony zostanie pełny program festiwalu, można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej (od 21 zł do 28 zł).Akredytacje medialne dostępne będą od 7 września.16. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków dedykowany jest pamięci Jagody Murczyńskiej.