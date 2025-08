Nowy "Bond" zamiast "Star Wars". Scenarzysta filmu Denisa Villeneuve'a wybrany

Denis Villeneuve kręci "Diunę 3", a on pisze scenariusz nowych przygód Bonda

Przypomnijmy, że nowyto pierwsza produkcja realizowana bez udziału rodziny Broccolich . Pełną kontrolę nad marką przejął Amazon MGM Studios, które przekazało ją w ręce producentów. Ci na stanowisko reżysera wybrali, który właśnie pracuje nad trzecią częścią " Diuny ".Reżyser jest zajęty, co wcale nie znaczy, że prace nadnie mogą już trwać. Właśnie wybrany został scenarzysta. To osoba doskonale znana widzom – Steven Knight pracuje właśnie nad filmem wieńczącym historię, która opowiadał w serialu. Ma na swoim koncie teksty także do serialu " Tysiąc ciosów " i " Tabu ". W kinie znany jest ze scenariuszy do takich filmów jak: " Locke ", " Wschodnie obietnice " i " Maria Callas ".będzie więc jego największą produkcją w karierze. Ale Steven Knight ma już (negatywne) doświadczenie z pracą przy największych filmowych markach. Jakiś czas temu został bowiem wybrany przez Lucasfilm do napisania scenariusza widowiska. Projekt przejął po tym, jak zrezygnowali z niego Damon Lindelof Knight jednak także porzucił widowisko. Po sieci krążą plotki o tym, że przygotował kilka wersji scenariusza, lecz żadna nie została zaakceptowana. Uznał więc, że Lucasfilm marnuje jego czas i zajął się pracą nad filmem