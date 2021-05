Kino Dzieci na Nowych Horyzontach

Festiwale Nowe Horyzonty i Kino Dzieci łączą siły – w ramach nadchodzącej, sierpniowej edycji MFF NH wspólnie zaprezentujemy specjalną sekcję z pokazami dla młodych widzów i widzek. W programie znajdzie się 26 wyjątkowych tytułów ze znakiem jakości Kina Dzieci. Po pandemicznym roku spędzonym w czterech ścianach zaproponujemy filmy, których motywem przewodnim są podróże – te odległe i te bliższe, tuż pod domem.

Na ziemi, w powietrzu, w wodzie, czyli jak podróżować

Siła z natury

Z papieru na ekran

Na tropie przygody

Nowe Horyzonty i Kino Dzieci to jedne z najważniejszych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Wspólnych mianowników jest jednak więcej: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci, podobnie jak MFF NH, jest przestrzenią dla prezentacji wartościowego kina, przekraczającego utarte schematy i mówiącego stanowcze "nie" nudzie na ekranie. Dziś prezentujemy kilka przykładów, które będzie można zobaczyć na ekranach kin we Wrocławiu (12-22 sierpnia).Jak z podróżami może poradzić sobie ślimak, jedno z najwolniejszych zwierząt na świecie? Rozwiązanie jest bardzo proste: wystarczy przyczepić się do ogona wieloryba przemierzającego z łatwością bezmiar oceanów. Oto punkt wyjścia liczonej w setkach kilometrów przygody w " Ślimaku i wielorybie " – adaptacji bestsellerowej książki Julii Donaldson i Axela Schefflera.Wśród bohaterów-podróżników spotkamy jeszcze m.in. sówkę Chouma włóczącą się w poszukiwaniu nowego gniazda ("Wędrówka Chouma"); rudego, ulepionego z plasteliny kota ("Teofrastus"); odważną cukierniczkę Annę, wędrującą przez las zamieszkany przez brodatego olbrzyma ("Ciasto od serca") oraz baczną obserwatorkę natury Borię ("Boriya"). To filmy, które same przeszły wiele kilometrów i zdobyły uznanie na prestiżowych festiwalach m.in. w Annecy, Oberhausen czy Clermont-Ferrand.Ojciec niefortunnie wpadł w skalną szczelinę, telefonu brak, a wokół nie ma żywej duszy. W takiej sytuacji poznajemy Billi i Vegę, główne bohaterki filmu " Siostry. Lato naszych supermocy ", które będą musiały odnaleźć w sobie odwagę, żeby wykaraskać się z trudnej sytuacji. Siostry to uniwersalna opowieści o supermocach drzemiących w każdym z nas i sile płynącej z relacji z najbliższymi.W ramach sekcji Kino Dzieci zobaczymy także (premierowo!) zestaw filmów krótkich o przygodach Felka i Toli – adaptację popularnej serii książek Sylvii Vanden Heede z ilustracjami Thé Tjong Khinga. Łasucha Felka i pracowitą zajączkę Tolę oraz ich leśnych sąsiadów czekają ważne wydarzenia: odnalezienie skarbu, do którego prowadzi tajemnicza mapa, udział w zawodach pływackich oraz znalezienie remedium na tęsknotę za Biegunem Południowym u pewnego pingwina.O tym, jak skutecznie iść pod prąd wszechobecnym modom i konwencjom, opowie "Zapchlony Kundel" – postać stworzona przez pisarza Colasa Gutmana i ilustratora Marca Boutavanta. Tytułowemu kundlowi daleko jest do disneyowskich, ugładzonych, rasowych piesków: i sierść, i pomysły ma zdecydowanie rozczochrane (wśród pomysłów m.in. wyprawa na księżyc).W programie znajdą się też znakomite filmy detektywistyczne (" Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu ", " Operacja Mumia "), kontynuacja przygód ulubienicy przedszkolaków (" Basia 3 "), przyrodnicza animacji stworzona z papier mâché (" Witaj świecie! "), a także zestaw krótkometrażowych filmów dokumentalnych (" Nasza wyspa ", " JovannaDlaPrzyszłości ", "Heijplaters").* * *21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty w tym roku odbędzie się hybrydowo: między 12 a 22 sierpnia zapraszamy na część stacjonarną we Wrocławiu, między 12 a 29 sierpnia na pokazy online. Pełny program festiwalu ogłosimy 3 sierpnia, sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne rozpocznie się 4 sierpnia, sprzedaż dostępów online – 5 sierpnia. Więcej szczegółów: nowehoryzonty.pl