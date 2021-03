NOWE HORYZONTY: "Petite Maman" w programie Pokazów Galowych

Najnowszy film autorki obsypanego nagrodami "Portretu kobiety w ogniu" znajdzie się w programie Pokazów Galowych w ramach nadchodzącej edycji Festiwalu Nowe Horyzonty. W tym roku Stowarzyszenie NH ma przyjemność rozwijać sekcję Pokazy Galowe we współpracy z wyjątkowym partnerem – firmą Oppo.

Zobacz najlepsze kino dzięki Oppo

Kreatywność przede wszystkim: stwórz film i pokaż go na Nowych Horyzontach

"Petite Maman": premierowe pokazy nowego filmu Céline Sciammy na 21. NH

Trwa sprzedaż karnetów na 21. NH – zostały ostatnie sztuki!Głośne, docenione przez widzów i krytyków filmy, sprowadzone z prestiżowych festiwali – jak MFF w Cannes, Wenecji, Toronto czy Berlinale: oto siła Pokazów Galowych. To tu uczestniczki oraz uczestnicy Nowych Horyzontów mogą zobaczyć przełomowe zjawiska we współczesnym kinie i poznać najświeższe dzieła mistrzów. Wysokiej jakości kino, prezentowane podczas Nowych Horyzontów, łączy się w tym roku z wysokiej jakości technologią, którą dostarcza Oppo, producent nowoczesnych smartfonów z serii Reno 5.Mecenat to jednak nie wszystko. Wspólnie z Oppo zachęcamy do proaktywnego udziału w Nowych Horyzontach – nie tylko oglądania, ale także tworzenia filmów. Razem z naszym partnerem wkrótce rozpoczniemy nabór do specjalnego konkursu, podczas którego będzie można przygotować film z wykorzystaniem smartfonu serii Reno 5. Na zwyciężczynię lub zwycięzcę czekają wyjątkowe nagrody: grant od firmy Oppo oraz możliwość zaprezentowania swojego filmu podczas 21. Nowych Horyzontów.Czuła, wzruszająca opowieść o dorastaniu i pożegnaniach, a także o czarodziejskiej mocy wyobraźni i delikatnych mechanizmach pamięci. Ale " Petite Maman " to przede wszystkim nielukrowany, wyczyszczony z różu film o dziewczynkach. Ośmioletnia Nelly przyjeżdża z rodzicami do domu babci. Eksplorując okolicę, poznaje rówieśniczkę – która nazywa się tak samo jak jej mama. Tę intymną jesienną opowieść stworzyła śmiała reżyserka " Portretu kobiety w ogniu " i wrażliwa scenarzystka " Nazywam się cukinia ". Céline Sciamma po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią obrazu i czujną obserwatorką kobiecych i dziewczęcych światów.Na 21. Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty zapraszamy od 12 do 22 sierpnia 2021.Więcej informacji na nowehoryzonty.pl