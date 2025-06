A jednak! Grę "Silent Hill" czeka remake

"Silent Hill" odświeżone

Zwiastun gry "Silent Hill 2 Remake"

to gra z 1999 roku wydana na PS1. Z miejsca stała się faworytem graczy. I przez wielu uznawana była za najstraszniejszą grę dostępną na PS1. Taką opinię zawdzięczała klimatowi, poruszanej tematyce oraz niektórym z co bardziej niepokojących przeciwników.Bohaterem gry był Harry Mason, który wraz z córką przenosi się do rzekomo spokojnej i malowniczej mieściny Silent Hill. Na jego obrzeżach samochód dwójki bohaterów ulega wypadkowi i Harry traci przytomność. Podczas tego stanu ma niepokojące wizje. Gdy się budzi znajduje się w kawiarence na terenie miasteczka. Odkrywa, że jego córka zniknęła...Gra stała się na tyle wielkim sukcesem, że doprowadziła do budowy całego uniwersum. Najnowsza odsłona gry –– będzie mieć swoją premierę jeszcze w tym roku.Niestety o remake'u oryginału na razie praktycznie nic nie wiemy. Konami po prostu podało, że takowy powstaje.Bloober Team, które nad nim pracuje, wcześniej zrealizowało