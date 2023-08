Konto z Kartą Filmową Banku BNP Paribas to zaproszenie do filmowych emocji!

"We Love Cinema" to hasło, pod którym Bank BNP Paribas wspiera kino od ponad 100 lat. Bank jest partnerem wielu filmowych inicjatyw, w tym najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce, takich jak BNP Paribas Dwa Brzegi, BNP Paribas Green Film Festival czy Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane.Konto Otwarte na Ciebie w Banku BNP Paribas z Kartą Visa Filmową stwarza niepowtarzalną okazję do zanurzenia się w świat kinematografii. Dzięki niej Klientki i Klienci banku będą mogli w ramach promocji otrzymać do 6-miesięcy bezpłatny dostęp do CANAL+ online, gdzie czekają na nich nie tylko nowości, ale i najbardziej znane, kultowe produkcje filmowe i serialowe, w tym produkcje CANAL+ Original m.in.: " Emigracja XD ", " Kruk ", " Belfer " i wiele innych, których widz nie znajdzie w innych serwisach streamingowych. CANAL+ online proponuje również szeroki dostęp do emocjonujących rozgrywek sportowych na żywo.Kino to nie tylko sposób na relaks i rozrywkę, ale także inspiracja do odkrywania nowych perspektyw, spojrzenia na świat z innej strony i zanurzenia się w historie, które poruszają nasze serca i umysły. Takie emocje przez cały rok zapewni Karta Visa Filmowa.Poza dostępem do CANAL+ online Bank BNP Paribas przygotował również konkursy, w których posiadaczki i posiadacze mobilnej Karty Visa Filmowej będą mieli szansę wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. zaproszenia na spotkanie z Tomaszem Raczkiem, plakaty Andrzeja Pągowskiego z autografem autora czy inne nagrody ze świata filmu.Więcej na bnpparibas.pl/kartafilmowa