Koronawirus Francja: Zakaz organizowania imprez do września

Kolejna zła wiadomość dla Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes: francuski rząd podjął decyzję o utrzymaniu zakazu organizowania imprez masowych do września.Oznacza to, że organizatorzy, którzy długo bronili się przed odwołaniem wydarzenia, są zmuszeni porzucić plany przeniesienia go na koniec czerwca lub początek lipca.Przypomnijmy: jako jeden z krajów najmocniej dotkniętych epidemią COVID-19 Francja pozostaje zamknięta od 17 marca. Rząd planuje przywrócić działalność muzeów, teatrów i restauracji na początku czerwca. Prawdopodobnie kina nie zostaną jednak otwarte wcześniej niż na początku lipca.