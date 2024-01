Nadciąga remake "The Avengers". Spokojnie, nie chodzi o Marvela

"Rewolwer i melonik" - jeden z wielkich hitów telewizji

Jego gwiazdą był Patrick Macnee , a jego najsłynniejszą partnerką była Diana Rigg Serial opowiadał o parze szpiegów Johnie Steedzie i jego kobiecych partnerkach, z których najsłynniejszą była Emma Peel. Pracują oni w tajnej komórce brytyjskiego wywiadu. To im przychodziło mierzyć się z największymi zagadkami, które zlecał im tajemniczy zwierzchnik o kryptonimie Matka. John Steed to dystyngowany angielski dżentelmen, który nie rozstaje się z parasolem i melonikiem, u ludzi najbardziej ceni dobre maniery i nigdy nie odmówi filiżanki dobrej herbaty czy kieliszka wina. Emma Peel jest atrakcyjną mistrzynią wschodnich sztuk walki, która potrafi szyć, napisać pracę o termodynamice i zestrzelić korek od szampana z odległości 30 kroków.był prawdziwym fenomenem kulturowym i doczekał się całego medialnego uniwersum, na które składała się całaW obsadzie byli też Sean Connery Jim Broadbent . Film jednak nie został dobrze przyjęty i nie doczekał się kontynuacji.Nowy serial jest już na bardzo zaawansowanym etapie. Jak donosi Deadline,Za fabułę odpowiadają Mickey Down Konrad Kay . Panowie wcześniej pracowali przy serialu HBOReżyserem i jednym z producentów wykonawczych został Ben Taylor znany z serialuSzczegółynie są na razie znane.