Lena Dunham opowie o brutalnym świecie finansjery

) będzie reżyserką i producentką serialu. 8-odcinkowy projekt powstaje dla HBO.Akcja serialu ma rozgrywać się w brutalnym świecie finansjery oglądanym oczami ambitnych dwudziestokilkulatków walczących o zapewnienie sobie przyszłości. To opowieść o grupie młodych absolwentów ubiegających się o posady w wiodącym londyńskim banku inwestycyjnym. Granice między kolegami, przyjaciółmi, kochankami i wrogami szybko zaczną się zacierać. Okaże się bowiem, że firmowy styl życia to nie tylko umowy i dywidendy, ale również seks, narkotyki i ego.Scenariusz napisali Mickey Down )., powiedziała Jane Tranter z produkującego serial studia Bad Wolf. Dunham ma stanąć za kamerą pierwszego odcinka. Zdjęcia ruszają latem w Cardiff w Walii.