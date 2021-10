Listopad w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w listopadzie mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w październiku gier?Kompleksowa walka RPG, bogaty świat i niesamowita grafika zapewniają graczom intensywne przeżycia. Gracze będą mieli do odkrycia sekrety Amalur, od tętniącego życiem miasta Rathir, przez ogromny region Dalentarth, aż po ponure podziemia Brigand Hall Caverns. Zadaniem graczy będzie ocalenie planety rozdartej przez wojnę i przejęcie kontroli nad kluczami do nieśmiertelności."First Class Trouble"First Class Trouble to niebezpiezny połączenie trudnych decyzji i szalonych możliwości. Celem graczy będzie wyłączenie Centralnej Sieci Sztucznej Inteligencji, znanej również jako CAIN, luksusowego międzygalaktycznego statku wycieczkowego ISS Alithea, zanim ona i jej lojalne Personoidy przejmą kontrolę nad statkiem. The Persistence " – dostępne na PS VRDryfujący, uszkodzony i znajdujący się w polu grawitacyjnym czarnej dziury „The Persistence” został opanowany przez załogę przekształconą w zabójcze potwory. Jako klon oficera bezpieczeństwa Zimri Eder każdy z graczy musi przedostać się na dolne pokłady, aby naprawić uszkodzone systemy i zapobiec rozerwaniu statku na strzępy. The Walking Dead: Saints & Sinners " – dostępne na PS VRZadaniem graczy będzie stawienie czoła wszystkim okropnościom, jakie stanowią żywi i umarli w przygodzie na PlayStation VR. Starcia ze zdesperowanymi frakcjami i ocalałymi, którzy mogą być przyjaciółmi lub wrogami. Każdy dokonany wybór pociągnie za sobą określone konsekwencje."Until You Fall" – dostępne na PS VRGra VR typu hack-and-slash roguelite oferuje godziny emocjonującej, dynamicznej zabawy, podczas której każdy będzie mógł opanować własny styl walki. Głównym zadaniem graczy będzie poruszanie się w rytm muzyki synthwave, atakując, blokując, rzucając zaklęcia i unikając ciosów podczas podróży w głąb neonowego świata fantasy.Powyższe gry będą dostępne od 2 listopada. Gry z konsoli PlayStation 4 możecie uruchomić dzięki wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5.