Lubisz horrory Eli Rotha? Zostań ich inwestorem!

The Horror Section - czym właściwie jest?

Zobacz zwiastun filmu "Noc dziękczynienia"

Jak donosi The Hollywood Reporter, celem The Horror Section ma być nie tylko produkcja i lokalna dystrybucja oryginalnych, kinowych filmów grozy. Ambicje Rotha dotyczą też rozwoju gatunku w innych mediach: w telewizji oraz streamingu, grach wideo, podcastach czy specjalnych wydarzeniach na żywo.Roth wraz ze wspierającym firmę Media Capital Technologies nawiązali współpracę z platformą inwestycyjną Republic. Celem tego ruchu jest wprowadzenie do sprzedaży (na razie) 10% udziałów dostępnych do kupienia przez fanów horroru na całym świecie. Start sprzedaży zaplanowany jest na 21 marca. Oprócz zwykłej inwestycji, Roth przygotował dla fanów wiele zachęcających do zakupu udziałów dodatków: od partycypacji w potencjalnych zyskach, po współwłasność intelektualną nad konkretnymi postaciami czy franczyzami, ekskluzywne materiały, a nawet "zostanie zabitym" na ekranie w jednym z nadchodzących filmów Rotha – powiedział Eli Roth dodał.W dalszej części wywiadu Roth przyznaje, że jedną z inspiracji do działania w tej materii był niespodziewany sukces serii " Terrifier " – tworzonej oddolnie i niezależnie, a zdolnej do odniesienia gigantycznego sukcesu w kasach kin. Mimo wielu gałęzi działalności, najważniejszym celem The Horror Section ma być tworzenie oraz dystrybuowanie kinowych projektów grozy.- powiedział na koniec Roth