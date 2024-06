Maraton Horrorów 21.06.2024 w Multikinie

W ramach Nocnego Maratonu Filmowego w Multikinie zaprezentujemy aż 4 horrory:•„ Wake up ” (premierowo!) – czyli przerażającą historię grupy ekoaktywistów, którzy w trakcie protestu zostają uwięzieni w centrum handlowym. Czy uda im się stawić czoła obłąkanemu ochroniarzowi, który zastawi na nich straszliwe zasadzki?•„ Gniazdo pająka ” – klimatyczna opowieść o 12-letniej Charlotcie, która odkrywa pewien tajemniczy obiekt. Okazuje się, że to jajo, z którego wykluwa się nieznany gatunek krwiożerczego, niezwykle groźnego pająka…•„ Dwie minuty do piekła ” – czyli historię Iris, która dziedziczy po swoim nieżyjącym ojcu tajemniczy bar na odludziu. Wkrótce okazuje się, że w budynku rezyduje tajemniczy demon, który umożliwia ludziom kontaktowanie się ze zmarłymi…•„ Sierota. Narodziny zła ” – bohaterką filmu jest psychopatyczna morderczyni o wyglądzie niewinnej dziewczynki. Kobieta próbuje wkraść się w łaski członków pewnej bogatej amerykańskiej rodziny, podszywając się pod zaginioną córkę gospodarzy…Harmonogram maratonu: Wake up " - premierowo - 81 minPrzerwa - 15 min. Gniazdo pająka" - 92 min.Przerwa - 15 min. Dwie minuty do piekła " - 95 min.Przerwa - 15 min. Sierota. Narodziny zła " - 98 min.