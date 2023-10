Wiemy, kiedy HBO Max zniknie z Polski!

W czasie targów telewizyjnych MIPCOM szef działu międzynarodowego Warner Bros. Discovery Gerhard Zeiler oraz Leah Hooper Rosa, szefowa streamingu WBD na Europę, Bliski Wschód i Afrykę ogłosili, kiedy HBO Max zostanie w Europie zastąpiony przez platformę MAX.



To już koniec HBO Max w Polsce



Przypomnijmy, że MAX to nowa platforma streamingowa powołana do życia po przejęciu Warner Bros. przez Discovery. W Ameryce, gdzie zadebiutowała w maju, zawiera połączone oferty dotychczasowego HBO Max i Discovery+.



W 2024 roku HBO Max zniknie z większości rynków europejskich. W pierwszej kolejności MAX zadebiutuje wiosną w krajach nordyckich, Półwyspu Iberyjskiego, Holandii (choć tu pod inną nazwą) oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.



W kolejnej fali HBO Max zniknie m.in. z Francji i Belgii.



Zmiany nie dotkną na razie Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec, gdzie HBO Max ma podpisane umowy z europejskim gigantem medialnym Sky.



Europejski MAX będzie oferował m.in. transmisje sportowe za sprawą należących do WBD kanałów Eurosport, w tym relacje z turniejów tenisowych z serii Grand Slam, kolarskiego wyścigu Tour de France oraz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.



W niektórych krajach MAX będzie też oferować streaming live należących do WBD stacji telewizyjnych.



Szefowie Warner Bros. Discovery nie podali jednak szczegółów. Nie wiemy więc, co dokładnie będzie oznaczało wejście MAX do Polski, gdzie WBD oprócz HBO Max ma też takie platformy streamingowe jak Player i VOD.pl