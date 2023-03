Gwiazdy "Baby Driver" i "Breaking Bad" w widowisku sf

Getty Images © Taylor Hill



O filmiepisaliśmy już na stronach Filmwebu latem ubiegłego roku. Wtedy jednak w obsadzie były inne osoby: Tessa Thompson Joseph Gordon-Levitt . Nie zmienił się jedynie reżyser. Tym pozostaje raper Flying Lotus González wcieli się w kobietę, która budzi się na odległej planecie i odkrywa, że reszta załogi stacji kosmicznej została brutalnie zamordowana. Kiedy pojawia się mężczyzna ( Paul ) wysłany jej na ratunek, musi zdecydować, czy aby na pewno może mu ufać. Z kolei mężczyzna próbując dowiedzieć się, co wydarzyło się na stacji kosmicznej, zacznie mieć wątpliwości czy kobieta rzeczywiście jest tak niewinna, na jaką wygląda..Reżyserem filmubędzie Steven Ellison, który lepiej znany jest jako Flying Lotus . Jest on pochodzącym z Los Angeles 38-letnim raperem, dj-em i producentem muzycznym. Pochodzi z muzycznej rodziny i swoją karierę rozpoczynał jako stażysta w hip-hopowym wydawnictwie Stones Throw Records. To tam wydał swój debiutancki album "1983" w 2006 roku. Do dziś artysta nagrał siedem albumów. Ostatni - soundtrack do serialu anime " Yasuke ", którego Flying Lotus jest współautorem - pochodzi z 2021 roku.nie jest pierwszym pełnometrażowym filmem w dorobku rapera. Jego debiutem był pokazywany na festiwalu Sundance w 2017 roku. Jego zwiastun możecie obejrzeć poniżej: