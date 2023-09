Aaron Paul do Netfliksa: gdzie moje tantiemy za "Breaking Bad"?

Aaron Paul: platformy nie chcą płacić artystom





"Breaking Bad": arcydzieło małego ekranu

- stwierdził Paul grający w serialu Jesse'ego Pinkmana Pierwsze trzy sezonyzadebiutowały na Netfliksie w 2011 roku, niedługo przed premierą czwartej transzy odcinków na antenie stacji AMC. Pojawienie się serialu na platformie przyczyniło się znacząco do jego popularyzacji wśród widzów. Show okazał się tak dużym hitem wśród użytkowników, że w 2019 roku Netflix zlecił realizację jego filmowego epilogu - " El Camino: Film Breaking Bad ". Serwis zajął się również międzynarodową dystrybucją spin-offu serialu - " Zadzwoń do Saula ". Breaking Bad " to historia niepozornego nauczyciela chemii Waltera White'a Bryan Cranston) , który dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory na raka płuc. Bohater rozpoczyna walkę z czasem. Aby zabezpieczyć finansowo rodzinę, zaczyna produkować na własną rękę metamfetaminę. Pomaga mu w tym jego dawny uczeń Jesse (Aaron Paul ). Z czasem Walter staje się prominentną postacią półświatka znaną jako Heisenberg.Show zdobył m.in. dwa Złote Globy i szesnaście nagród Emmy. Dziś uważany jest powszechnie za arcydzieło małego ekranu i jeden z ważniejszych seriali w historii.