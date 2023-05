Cavill, Gyllenhaal i González w nowym filmie Guya Ritchie'ego. To będzie superprodukcja

O czym opowie nowy film Guya Ritchie'ego?



Guy Ritchie ponownie łączy siły z popularnymi aktorami



zagrają główne role w nowym, niezatytułowanym na razie filmieZdjęcia mają rozpocząć się już latem w Hiszpanii.Bohaterami filmu będzie dwóch speców od opracowywania planów ucieczek. Muszą oni wymyślić, jak wydostać z terenu wroga ważną negocjatorkę. Projekt zapowiadany jest jako wysokobudżetowa produkcja, w której nie zabraknie typowego dla twórcy " Porachunków " i " Sherlocka Holmesa " humoru.Przypomnijmy, że trójka gwiazd miała już okazję współpracować z Ritchie'em Gyllenhaal zagrał główną rolę w tegorocznym dramacie wojennym. To historia sierżanta Johna Kinleya, który stacjonuje w Afganistanie w towarzystwie lokalnego tłumacza Ahmeda. Ich oddział zostaje napadnięty i tylko oni dwaj uchodzą z życiem. Ścigany przez uzbrojonych napastników Ahmed ryzykuje, by przenieść rannego Kinleya w bezpieczne miejsce. Po powrocie do domu sierżant odkrywa, że Ahmed i jego rodzina wbrew obietnicy nie dostali przepustki do USA. Zdeterminowany, by pomóc przyjacielowi i spłacić dług, Kinley wraca do strefy walk, by pomóc Ahmedowi. González zeszli niedawno z planu najnowszego filmu Ritchie'ego . To inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia tajnej jednostki, która została powołana w 1939 roku z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. Złożony z kryminalistów i renegatów oddział miał za zadanie zwalczać nazistów na frontach Europy i Afryki. Działania bohaterów wpłynęły na losy wojny.