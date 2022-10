Nie tylko Wiedźmin i Superman. Henry Cavill gwiazdą filmu Guya Ritchiego

Guy Ritchie kręci nowy film. Co o nim wiemy?

To jest dobry czas dla Henry'ego Cavilla . Dopiero co zyskaliśmy oficjalne potwierdzenie, że aktor powróci do roli Supermana , a już słyszymy o kolejnym ważnym projekcie w jego karierze. Cavill został bowiem jedną z gwiazd filmu "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare". Na planie partnerować będzie mu Eiza González (" Ambulans ").Za kamerą "Ministry of Ungentlemanly Warfare" stanie Guy Ritchie . Zdjęcia ruszą w styczniu w Turcji.Projekt został ogłoszony w ubiegłym roku. Pierwotnie miał powstać dla Paramount Pictures, jedna studio wycofało się z jego dystrybucji. Producenci będą szukać nowego dystrybutora na nadchodzących targach AFM."The Ministry of Ungentlemanly Warfare" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia tajnej jednostki, która została powołana w 1939 roku z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla . Złożony z kryminalistów i renegatów oddział miał za zadanie zwalczać nazistów na frontach Europy i Afryki. Działania bohaterów wpłynęły na losy wojny.Scenariusz powstanie w oparciu o książkę Damiena Lewisa "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black". Stanowisko producenta piastuje Jerry Bruckheimer (" Piraci z Karaibów ", " Twierdza" ). Cavill wcieli się w lidera oddziału, zaś González w snajperkę i niezrównanego szpiega. Henry Cavill pojawił się ostatnio w scenie po napisach widowiska " Black Adam ", gdzie ponownie wdział na siebie kostium Supermana. Zwiastun tego filmu znajdziecie poniżej.