Minimaraton VHS Hell w Multikinie

Na naszych pokazach zobaczycie filmy zapomniane, absurdalnie nakręcone, tandetne i niesmaczne, a jednocześnie perwersyjnie fascynujące.VHS Hell po raz pierwszy w historii łączy siły z Multikinem! Jużzaprezentujemy nasze filmy w 15 miastach jednocześnie. Nie zabranie niczego, z czego słyną nasze pokazy – trzasku taśmy, głosu polskiego lektora i absurdalnych reklam z epoki.Na ulice wkracza nowy gracz – słynący z bezwzględności gang Katana. Jedyną osobą zdolną go powstrzymać jest detektyw Joe Marshall, zwany przez kumpli Samurajem. Film irańskiego reżysera Amira Shervana to nic innego jak niewiarygodnie niskobudżetowa odpowiedź na modne w latach osiemdziesiątych kino policyjne pokroju " Zabójczej broni " opierające się na formuleTo jednocześnie jeden z najsłynniejszych filmów "tak złych, że aż dobrych", produkcja powalająca brakiem scenariuszowej logiki, tragicznym aktorstwem i kuriozalnymi dialogami. Tu wszystko jest cudownie fatalne. Samurai Cop " zostanie zaprezentowany w oryginalnej wersji zgranej prosto z taśmy VHS z Tomaszem Knapikiem w roli lektora!"Mamo, czy możemy mieć Obcego w domu?". "Przecież mamy już Obcego w domu". Obcy w domu okazuje się jednak tanią podróbką nakręconą na fali popularności filmów o potworze z kosmosu. Zamiast zaprojektowanych z niezwykłą dokładnością konceptów H.R. Gigera oglądamy brzydkie magazyny, zamiast charyzmy Sigourney Weaver dostajemy silikony Linney Quigley, a zamiast przerażającego monstrum – kolesia w kostiumie kupionym na AliExpress.Jak się to ogląda? Oczywiście, że wspaniale! " Kripozoidzi ", nakręceni w dwanaście dni w opuszczonych magazynach, to absolutny popis bezczelności i komicznego plagiatorstwa, a zaprawiony w bojach reżyser David DeCoteau dostarcza widzom wszystkich atrakcji, których oczekujemy po VHS-owej obskurze. Krew i flaki są? Są. Potwór jest? Ano jest. Niczego więcej przecież w kinie nie potrzeba.Film w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.