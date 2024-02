NMF: Maraton Walentynkowy 16 lutego 2024 w Multikinie

Piękni, młodzi, gniewni. Nadciąga Nocny Maraton Walentynkowy w Multikinie!



Masz dość przesłodzonych walentynek? Nie chcesz oglądać kolejnej banalnej komedii romantycznej? Jeśli tak – przyjdź 16 lutego na Nocny Maraton Walentynkowy w Multikinie! Piękni, młodzi i zbuntowani bohaterowie, pasja i namiętność, niebezpieczne przygody, niegrzeczny humor – a to wszystko jednej nocy, na wielkim ekranie. Przygotuj się na maraton z czterema zadziornymi filmami, które skutecznie podkręcą temperaturę w ten walentynkowy wieczór (niezależnie od warunków pogodowych!).- " PIĘKNA KATASTROFA " – czyli gorącą i pełną humoru ekranizację bestsellerowej powieści od twórców serii " After " i " Szkoły uwodzenia ". " Piękna katastrofa " to historia Abby – świeżo upieczonej studentki z trudną przeszłością, którą pociąga Travis – typowy "bad boy", fan walk bokserskich i niepokorny podrywacz. Co wyniknie ze zderzenia tych dwóch światów?- " PIĘKNA KATASTROFA 2 " – kontynuacja losów Abby i Travisa obfituje w wiele szalonych przygód. W trakcie ekscytującej nocy w Las Vegas bohaterowie ostro imprezują, wygrywają mnóstwo pieniędzy w kasynie, a nawet… spontanicznie decydują się na ślub. Już po fakcie każde z nich wyprawia swój wieczór panieński/kawalerski, co kończy się prawdziwym chaosem. Jedno jest pewne: Abby i Travis długo nie zapomną tej imprezy!- " DZIEWCZYNA INFLUENCERA " – czyli historię Zosi – młodej, wschodzącej gwiazdy Internetu, która wraz z popularną influencerką Violą wyrusza w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Na bajkowej rzeczywistości, pełnej darmowych wycieczek do ekskluzywnych kurortów, pojawiają się jednak rysy… Wkrótce Zosia będzie musiała skonfrontować się z mroczną prawdą o środowisku, którego tak bardzo chciała być częścią.- " PIEP*ZYĆ MICKIEWICZA " – niepokorna komedia o buntowniczym poloniście, Janie Sienkiewiczu, który bierze pod opiekę klasę krnąbrnych wyrzutków i za pomocą niekonwencjonalnych metod nauczania postanawia jak najlepiej przygotować ich do matury. To płynąca w rytmie hip-hopu opowieść o przyjaźni, szkolnych wygłupach i pierwszej miłości.*** Więcej informacji ***