Nadchodzi nowa aktorska wersja serialu "Ben 10"

Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna odsłona przygód bohatera animacji. Jak podaje portal The GWW, w przygotowaniu jest aktorski serial.Na razie nie są znane szczegóły projektu. Jest wielce prawdopodobne, że nowyzadebiutuje na szykowanej przez WarnerMedia platformie streamingowej.Oryginał opowiadał o młodym chłopaku imieniem Ben, który staje się posiadaczem niezwykłego pozaziemskiego artefaktu w kształcie zegarka. Pozwala on mu na czasową przemianę w jedną z całego szeregu obcych form obdarzonych specyficznymi mocami.