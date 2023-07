Nagrodzone w Cannes "Rodeo" w sierpniu w polskich kinach

Gorący temperament i niezależność Julii (debiutująca Julie Ledru ) sprawiają, że oddaje się bez reszty pasji do motocykli i nielegalnych ulicznych wyścigów - rodeo. Chcąc udowodnić swoją wartość w ultra-męskiej społeczności motocrossowców, musi stawić czoła serii rosnących wymagań, które zdecydują o jej pozycji. kłamstwem i kradzieżą. Rodeo " to wybuchowe połączenie kryminału, studium charakteru i egzystencjalnej tajemnicy, które zostało już docenione m.in. na festiwalach filmowych w Cannes (Nagroda Jury Coup de Coeur w sekcji Un Certain Regard), Sewilii (Najlepsza aktorka - Julie Ledru) i Turynie (Nagroda Specjalna Jury, Najlepsza aktorka - Julie Ledru, Nagroda za scenariusz). Reżyserka Lola Quivoron opowiada energetyczną, pełną adrenaliny historię miłości do maszyn, które dają totalną wolność. Pokazuje także, że motoryzacja jest nie tylko męską domeną.- mówi reżyserka Lola Quivoron W rolach głównych w filmie " Rodeo " występują: Julie Ledru Louis Sotton . Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lola Quivoron , która w 2016 roku zachwyciła publiczność swoim krótkometrażowym filmem "Dreaming of Baltimore". " Rodeo " to pełnometrażowa kontynuacja pewnych wątków, które tam się pojawiły. Scenariusz powstał we współpracy z Antonią Buresi . Za zdjęcia odpowiada Raphaël Vandenbussche , muzyka Kelman Duran . Dystrybucja w Polsce - Galapagos Films.