Gracze WoW wreszcie się doczekali! System domów i masa atrakcji na gamescom 2025

Po raz pierwszy: własny dom w Azeroth!

Na odwiedzających gamescom 2025 czeka debiut systemu housingowego, który pozwoli graczom budować, urządzać i w pełni personalizować swoje domy w świecie “ World of Warcraft ”. To ogromna zmiana w strukturze gry, zapowiadana od lat i szeroko dyskutowana wśród społeczności. Wreszcie będzie można stworzyć własną przestrzeń w Azeroth – dokładnie tak, jak sobie to wymarzyliśmy.Ale to dopiero początek atrakcji. Blizzard zapowiada także światową premierę filmu wprowadzającego do nadchodzącego dodatku “ Midnight ”. Zostanie on pokazany podczas uroczystego wieczoru otwarcia targów – we wtorek 19 sierpnia o godz. 20:00 czasu polskiego. Transmisję obejrzymy na żywo na kanałach społecznościowych gamescom i The Game Awards.Zaraz po premierze czeka nas wyjątkowy segment z udziałem kluczowych twórców gry. Na jednej scenie spotkają się producentka wykonawcza Holly Longdale, starszy reżyser gry Ion Hazzikostas oraz dyrektor kreatywny ds. uniwersum Warcraft, Chris Metzen. Podczas specjalnego panelu zdradzą więcej szczegółów dotyczących stref, mechanik i fabularnych elementów “ Midnight ”. Wydarzenie będzie transmitowane na kanałach World of Warcraft na YouTube i Twitchu.Gamescom 2025 pod znakiem “ Midnight Blizzard przygotował dla uczestników targów całą gamę atrakcji. Fani będą mogli:• wziąć udział w panelach z twórcami i pogłębić wiedzę o dodatku “ Midnight ”,• obejrzeć konkursy cosplayowe,• śledzić emocjonujące pokazy mitycznych lochów i starć na arenach PvP,• spotkać się z deweloperami i popularnymi członkami społeczności WoW,• a także kupić wyjątkowe gadżety inspirowane “ Midnight ” w specjalnym sklepie na stoisku Warcraft.Targi Gamescom 2025 odbędą się w niemieckiej Kolonii i potrwają od środy 20 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia. Stoisko World of Warcraft znajdziecie w hali nr 8.Blizzard zapowiada, że to dopiero początek informacji związanych z “Midnight” i systemem domów – kolejne wieści poznamy już wkrótce.