Nagrodzony za zdjęcia w Berlinie "Disco Boy" w kinach od 6 października. Zobaczcie zwiastun

Polski zwiastun filmu "Disco Boy"

O filmie "Disco Boy"W fabule Giacomo Abbruzzese miksuje ze sobą zmysłowość i melancholię, agresję i wrażliwość, pulsujące electro Vitalica i romantyczną chrypkę Edith Piaf. Całej tej intensywnej mieszanki emocji doświadczamy z perspektywy Aleksieja (rozsadzający ekran niespokojną energią Franz Rogowski – jedna z najjaśniejszych gwiazd kina europejskiego). To chłopak ze Wschodu który wstępuje do Legii Cudzoziemskiej i jako jej żołnierz zatraca się w opętańczym tańcu, w którym do głosu dochodzą wyrzuty sumienia i porzucone marzenia.jest opowieścią o przekraczaniu kolejnych granic i śmiałej podróży do własnego jądra ciemności. W rozpiętym pomiędzy potrzebą życiowych ram i pragnieniem totalnej wolności filmie, fantastyczną drugoplanową kreację stworzył Robert Więckiewicz