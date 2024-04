Box Office USA: Rekordowy Luca Guadagnino. "Challengers" liderem

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 26-28 kwietnia



A tymczasem liderem weekendowego zestawienia został - zgodnie z oczekiwaniami - film. Niestety ta opowieść o miłosnym trójkącie miłosnym rozgrywająca się w świecie tenisa do złudzenia przypomina sytuację na meczach WTA lub męskiego debla - tłumów nie ma. Amazon szacuje, że na otwarcie obraz zgarnie 15 milionów dolarów.Jak na produkcję kosztującą ponad 50 milionów dolarów nie jest to otwarcie szczególnie udane. Jak na filmy Guadagnino , jest to debiut wręcz obłędny. Już teraz jest to jego najbardziej kasowe dzieło w historii amerykańskiej dystrybucji. A przed końcem następnego tygodnia będzie już numerem jeden, bo rekordzistą jest aktualnie " Tamte dni, tamte noce " z wynikiem 18 milionów dolarów.Na drugim miejscu znalazł się. Skierowany do chrześcijańskiej widowni film biograficznyuzyskał najwyższą możliwą ocenę w CinemaScore A+. Jest to 110 film w historii, a drugi w tym roku, który może pochwalić się takim wynikiem. Niestety widzów w kinach nie było za wiele i " Unsung Hero " zarobiło na dzień dobry 7,8 mln dolarów.Na chwilę obecną nie jest do końca jasne czy trzecia z dużych nowości -- w ogóle znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Aktualne szacunki dają mu 1,6 mln dolarów. To fatalny start dla filmu, który wyświetlany jest w niemal 2000 kin.O miejscu " Boy Kills World " zdecyduje weteran kinowy, który powrócił do kin z okazji rocznicy premiery. Portal Deadline podaje sprzeczne informacje na temat wpływów weekendowych filmu. W tabelce mówi o 1,56 mln dolarów, co daje mu miejsce jedenaste, jednak w samym newsie pisze o 1,78 mln dolarów, co wystarczyłoby do wypchnięcia " Boy Kills World " z pierwszej dziesiątki.Do szerokiej dystrybucji trafił też inny rocznicowy film -. On jednak zdecydowanie nie miał szans na miejsce w Top10 zarabiając tylko milion dolarów.Na dobry początek lata hollywoodzkie wytwórnie mają dla widzów dwie nowości i jedno wznowienie. Universal liczy na 40-milionowe otwarcie komedii akcji. Sony spróbuje przyciągnąć fanów horroru na seanse filmu. Z kolei Disney ponownie pokaże na dużych ekranach widowisko