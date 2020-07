Nespresso Talents: Głosowanie na nagrodę publiczności

Trwa głosowanie na nagrodę publiczności międzynarodowego konkursu filmowego Nespresso Talents. Głosować można na 11 filmów, które zostały wybrane na shortlistę przez Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska Kinga Dębska , Anna Zoll i Łukasz Maciejewski.– mówi Małgorzata Kożuchowska . We wrześniu zostaną ogłoszeni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody pieniężne: 1500 euro (pierwsze miejsce), 1000 euro (drugie miejsce) i 500 euro (trzecie miejsce). Głosować można do 31 lipca na stronie głównej Filmweb.pl Głosowanie na nagrodę publiczności to kolejny etap trwającej pierwszej polskiej edycji międzynarodowego konkursu Nespresso Talents 2020. Od 3 do 31 lipca na portalu Filmweb każdy może oddać głos na film z shortlisty obejmującej 11 tytułów: "Life in a bottle", "#dobrowraca", "Gaja", "No pain no gain", "Every superhero", "Spirala dobra", "View from my window", "Dzięki izolacji", "Gift", "Płomień nadziei" i "Seeds". Filmy zostały wybrane w czerwcu podczas emocjonujących obrad przez polskie Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska Kinga Dębska , Łukasz Maciejewski i Anna Zoll, laureatka Nespresso Talents z 2018 roku.Łukasz Maciejewski:Anna Zoll:We wrześniu, spośród filmów z shortlisty, zostaną ogłoszone 3 zwycięskie filmy, a ich twórcy otrzymają nagrody pieniężne: 1500 euro (pierwsze miejsce), 1000 euro (drugie miejsce) i 500 euro (trzecie miejsce). Ponadto, autorzy nagrodzonych filmów w tegorocznej edycji zostaną zaproszeni na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w 2021 roku.Partnerem tegorocznej edycji konkursu Nespresso Talents jest Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Konkurs wsparły także Szkoły Filmowe: Warszawska Szkoła Filmowa; Szkoła Filmowa Wajdy; Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot; Łódzka Szkoła Filmowa; Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego; Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza; Gdyńska Szkoła Filmowa; Akademia Filmowa AMA.Poprzez pracę z filmowcami, Nespresso kontynuuje zobowiązanie, aby poruszać tematy ważne społecznie i dokonywać zmian na lepsze. Warto też dodać, że w tym roku każdy film, który został przesłany na konkurs doprowadzi do posadzenia przez Nespresso w partnerstwie z PUR Projet dziesięciu drzew.Więcej informacji na temat konkursu Nespresso Talents znajduje się na stronie: https://www.nespresso.com/talents/pl/pl/contest