Czego nie można przegapić na festiwalu? Top 10 Marcina Pieńkowskiego, dyrektora MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty

Top 10 Marcina Pieńkowskiego

W najbliższych dniach wypatrujcie nowohoryzontowych list top 10 od ekipy programowej festiwalu, ale też od zaprzyjaźnionych redakcji, które wybrały dla Was swoje must see.W ramach porządnej rozgrzewki festiwal oddał głos Marcinowi Pieńkowskiemu, dyrektorowi 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Już jutro – w samo południe – rozpocznie się sprzedaż biletów na pokazy kinowe i dostępów do seansów online. Festiwal trwa od 17 do 27 lipca (zaś do 3 sierpnia możecie zaprosić Nowe Horyzonty do swoich domów, dzięki pokazom online).Kino totalne – wirtuozerska formalnie oda do medium filmowego, film-odyseja, film-sen, którego poszczególne segmenty odnoszą się do ludzkich zmysłów.Czuły, cudownie zabawny i wzruszający obraz rodzinnych relacji. Zachwycający formalnie film skonstruowany niczym jazzowa kompozycja – kino humanistyczne, łapiące ludzkie emocje w stanie czystym.Wstrząsający body horror, chociaż tak naprawdę kino realizmu. Gruzińska reżyserka potwierdza, że jest jednym z najbardziej wyrazistych głosów współczesnego kina.Autorka Alcarras i Lata 1993 powraca kolejną, na poły autobiograficzną historią o młodej dziewczynie, która szuka prawdy o swoich biologicznych rodzicach. Wspaniałe kino o pamięci i rodzinnych tajemnicach.Fantastyczna dystopia o świecie, w którym starszych ludzi usuwa się na margines. Teresa buntuje się i wyrusza w magiczną podróż w głąb amazońskiej dżungli. Kino cudownie humanistyczne i przepiękne formalnie.Kino na nasze czasy – czarna komedia o traceniu tożsamości przez człowieka, który zarabia na życie… tworzeniem sztucznych tożsamości. Wspaniały Albrecht Schuch w roli głównej.Najbardziej bezkompromisowy reżyser południowoamerykański, dla którego taśma filmowa była narzędziem buntu i walki. Kino wolne i krwawe. Zacznijcie retrospektywę Rochy od unikalnego Antonio das Mortes.Wizualna perła od reżyserki pamiętnego Attenberg. Magnetyczny Caleb Landry Jones w ludycznej przypowieści, pełnej piękna i skrajnych emocji.Proste, przepiękne formalnie kino o szukaniu sensu i drugiej szansy. Ciche i melancholijne.Jedno z mitycznych dzieł, które zbudowały legendę Nowych Horyzontów. Oglądajcie rzadko pokazywane na dużym ekranie dzieła z sekcji Filmy, które zostały? i przenieście się do czasów Sanoka i Cieszyna.