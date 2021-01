Netflix odrestauruje "Napoleona" Abla Gance'a

W ramach zacieśnienia współpracy z Filmoteką Francuską i CNC (Narodowe Centrum Kina) streamingowy gigant wyłoży pieniądze na odrestaurowanie widowiska Abla Gance'a z 1927 roku. Z oficjalnego oświadczenia wynika, że może to być pierwsza z wielu klasycznych produkcji, które Netflix pomoże odnowić. Napoleon " to monumentalne dzieło, które zyskało sławę dzięki nowatorskim (jak na tamte czasy) rozwiązaniom technicznym wprowadzonym przez Abla Gance'a . Film śledzi losy Napoleona Bonaparte od młodości spędzonej w szkole wojskowej, przez okres Rewolucji Francuskiej, aż po wkroczenie do Włoch w 1797 roku.Netflix i CNC planują zmontować materiał tak, jak zrobił to Gance w maju 1927 roku podczas projekcji w paryskim kinie Apollo. Oznaczałoby to, że widzowie będą mogli zobaczyć prawie 7-godzinną wersję filmu (w tej chwili dostępna jest 5,5-godzinna wersja wydana na blu-rayu przez BFI). Premiera miałaby się odbyć 5 maja, czyli w dwusetną rocznicę śmierci Napoleona.