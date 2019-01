Netflix przez 6 miesięcy za darmo w ofercie Play

Sieć telekomunikacyjna Play rozpoczęła długoterminową współpracę z Netflix. W ramach usług internetowych Play oferuje 6 miesięcy dostępu do Netflix bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.Promocja obejmuje cztery pakiety z routerami i modemami (w cenie od 45 zł do 80 zł za miesiąc) a także trzy pakiety w wersji bez urządzeń (w cenach od 40 zł do 60 zł). Przy wyborze któregokolwiek z tych pakietów, będzie można korzystać z Netflix przez 6 miesięcy. Z tej propozycji będą też mogli korzystać użytkownicy usługi Internet Pro z tabletami i laptopami oraz opcją dla graczy.Oferta obowiązuje do końca stycznia. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby, które przedłużają swoją umowę, jak również nowi użytkownicy Play.Szczegóły oferty znajdziecie na: https://www.play.pl/uslugi/netflix/