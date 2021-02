Netflix szykuje serial w świecie "My Little Pony"

Netflix zamierza stworzyć własne uniwersum "My Little Pony". Dwa tygodnie temu informowaliśmy o tym, że platforma przejęła od Paramountu prawa do dystrybucji animacji " My Little Pony ". Teraz dowiedzieliśmy się, że szykuje również serial animowany.Projekt nosi tytuł "My Little Pony G5 Series" i będzie powiązany z filmem zakupionym od Paramountu. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że główną bohaterką będzie Sunny Starscout.Filmowe " My Little Pony " trafi na platformę jesienią. Kiedy zobaczymy serial, tego na razie nie ujawniono.