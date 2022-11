Netflix wprowadza system dodatkowych wynagrodzeń w Polsce. Będzie nagradzać twórców za sukces ich filmów i seriali

Twórca "Broad Peak": to dobry znak dla twórców



Więcej pieniędzy także dla twórców w innych europejskich krajach



Zwiastun serialu "Wielka woda"



3 2 1 0





Netflix, jako pierwszy serwis streamingowy w Polsce, ogłosił dziś pilotaż nowego systemu dodatkowych wynagrodzeń dla twórców popularnych lokalnych produkcji. Jest to program oparty na rozwiązaniach z powodzeniem wdrożonych już w innych krajach europejskich.W ramach starań o wzmacnianie pozycji polskich twórców, Netflix ogłosił pilotaż nowego systemu wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w pracę nad produkcją tytułów, które osiągną określoną oglądalność w serwisie. Pilotem zostaną objęte na razie wybrane produkcje. Warunki i zasady dotyczące wynagrodzeń będą każdorazowo ustalane we współpracy z lokalnymi producentami. Porozumienie oparte o zapisy art. 18 Dyrektywy UE w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym przyniesie korzyści osobom, które mają wpływ na sukces serialu - m.in. scenarzystom, reżyserom, operatorom filmowym, aktorom pierwszego i drugiego planu. Dodatkowe wynagrodzenie będzie wypłacane twórcom bezpośrednio.– mówi Rachel C. Schumacher, Senior Counsel, International Labour Relations, Netflix.– mówi Leszek Dawid , reżyser filmów " Broad Peak " i " Jesteś Bogiem " oraz seriali " W głębi lasu " czy " Pakt ".– mówi Jan Holoubek , reżyser seriali " Wielka Woda " czy " Rojst ", a także filmu " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ".– dodała Anna Kępińska , producentka takich seriali jak " Wielka Woda ", " Pakt " czy " Bez Tajemnic ".Pilotaż systemu, do którego uruchomienia przygotowywano się od kilku miesięcy, jest oparty na rozwiązaniach wdrożonych przez Netflix we współpracy z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających część autorów i twórców w Niemczech, Szwecji i Norwegii.Od początku swojej działalności nad Wisłą Netflix blisko współpracuje z polską branżą, z roku na rok zwiększając swoje zaangażowanie na rynku. W latach 2020-2021 serwis zainwestował 490 milionów złotych w rozwijanie biblioteki polskich filmów i seriali, (zarówno własnych, jak i licencjonowanych) a także w produkcję zagranicznych tytułów w Polsce. Przy produkcjach własnych Netflix powstało łącznie 2600 miejsc pracy.