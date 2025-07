Kultowy thriller lat 90. doczeka się sequela. Denzel Washington na pokładzie

"Karmazynowy przypływ 2" w drodze. Denzel Washington powróci?

Goszcząc w programie "The Rich Eisen Show", Jerry Bruckheimer podzielił się niespodziewaną nowiną: w Hollywood trwają prace nad sequelem " Karmazynowego przypływu ". Nie ujawnił wprawdzie, kto stanie za sterami projektu, ale jest pewien, że to właściwa osoba na właściwym miejscu.– powiedział.W oryginalnej produkcji Denzel Washington wcielił się w Rona Huntera, pierwszego oficera amerykańskiego okrętu podwodnego "Alabama", który wchodzi w konflikt z granym przez Gene'a Hackmana dowódcą.Wyreżyserowany przez Tony'ego Scotta Karmazynowy przypływ " trafił na ekrany w 1995 roku. Przypominamy poświęcony filmowi odcinek programu Na skróty:W Rosji dochodzi do przewrotu wojskowego. Światu grozi wybuch III Wojny. Amerykański podwodny okręt atomowy zostaje wysłany do patrolowania przybrzeżnych wód Rosji. Kapitan Frank Ramsey ( Gene Hackman ) i jego pierwszy oficer znaleźli się w samym centrum globalnego kryzysu. Odcięci od swego dowództwa, dwaj oficerowi muszą sami zdecydować, czy przystąpić do ataku, który z pewnością byłby katastrofalny w skutkach dla całego świata, czy też pozwolić, by zrobiła to strona przeciwna.