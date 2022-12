Nie żyje Brad William Henke. Desi Piscatella z "Orange is the New Black" miał 56 lat

Brad William Henke jako Desi Piscatella w serialu "Orange Is the New Black"

Kim był Brad William Henke?

Brad William Henke – skąd go znamy?

Brad William Henke jako Tom Cullen w serialu "Bastion"

Nie żyje Brad William Henke – były zawodnik futbolu amerykańskiego, który po zakończeniu kariery sportowej został aktorem. Mogliśmy go zobaczyć w wielu popularnych produkcjach, m.in. serialach " Dexter ", " Orange Is the New Black " czy " Manhunt: Śmiertelna rozgrywka " oraz filmach " Udław się ", " Split " czy " Bright ". Zmarł we śnie 29 listopada. Przyczyna śmierci nie została podana. Miał 56 lat. Brad William Henke urodził się 10 kwietnia 1966 roku. W trakcie studiów był gwiazdą uniwersyteckiej drużyny, w której grał jako napastnik. W 1989 roku roku rozpoczął profesjonalną karierę w sporcie, jednak po pięciu latach był zmuszony zrezygnować ze względu na powtarzające się kontuzje, które wymagały licznych operacji kostki. Od 1996 roku pojawiał się na ekranie. Mogliśmy go zobaczyć w epizodycznych rolach w takich produkcjach jak " Kosmiczny mecz " czy " Fan ", a także w serialach, m.in. " Szpitalu Dobrej Nadziei ", " Nashu Bridgesie " czy " Ostrym dyżurze ". Pierwsze większe role zagrał w serialach " Nikki " i " Going to California ". Brad William Henke ma w swoim dorobku wiele ról w popularnych serialach. Rozpoznawalność zyskał dzięki roli w pierwszym sezonie " Dextera ", w którym wcielił się w Tony'ego Tucciego, bohatera podejrzewanego o bycie Lodowym Mordercą. W kolejnych latach mogliśmy go zobaczyć m.in. jako Brama w szóstym sezonie " Zagubionych " czy Coovera Bennetta, przeciwnika granego przez Timothy'ego Olyphanta szeryfa Raylana Givensa, w " Justified: Bez przebaczenia ".Najbardziej znaczącą rolę w swojej karierze Brad William Henke zagrał w głośnym serialu "Orange Is the New Black ". Poczynając od czwartego sezonu wcielał się w Desiego Piscatellę – kapitana straży więziennej w zakładzie penitencjarnym w Litchfield, który lubił pokazywać swoją władzę nad osadzonymi. Kolejnymi sukcesami były występy w " Manhunt: Śmiertelnej rozgrywce " oraz " Bastionie ", czyli adaptacji powieści Stephena Kinga. Brad William Henke wystąpił też w wielu produkcjach filmowych. Na uwagę zasługuje jego rola w " Udław się ", czyli filmowej adaptacji książki Chucka Palahniuka . Mogliśmy zobaczyć go również w takich popularnych produkcjach jak " Pacific Rim ", " Furia ", " Split " czy " Bright ", w którym wcielił się w Dorghu, szefa gangu orków. Jego filmografię zamyka komedia "Block Party Juneteenth".