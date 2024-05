Sprzedaż PlayStation 5 spada, niepokojące dane o rynku konsol

Zobacz zwiastun "Marvel's Spider-Man 2"

Chociaż sprzedaż była niewiele poniżej prognoz firmy, które zakładały sprzedaż na poziomie 21 milionów egzemplarzy, wyraźny jest trend spadkowy. Sony przewiduje, że ich konsole będą sprzedawać się w jeszcze mniejszym nakładzie i w tym roku fiskalnym osiągną poziom 18 milionów. Wpisuje się to w narrację Sony, które w zeszłym roku oświadczyło, że PlayStation 5 wchodzi w "późniejszy" etap życia.Jednocześnie prognozy na najbliższe lata pokazują, że nawet jeśli Sony będzie sprzedawało przez najbliższe 3 lata 18 milionów konsol rocznie, jest to wyraźny sygnał, że rynek konsolowy nie rośnie. Do czerwca 2022 roku Sony sprzedało 117 milionów PlayStation 4, natomiast do tej pory sprzedało się "raptem" 52,6 miliona PlayStation 5. Patrząc na te dane, trudno oprzeć się wrażeniu, że Sony nie uda się powtórzyć sprzedażowego sukcesu swojej poprzedniej konsoli.Co zawiniło tej sytuacji? Czy wydanie PS5 Pro, które według plotek ma się pojawić jeszcze w tym roku, ma szansę podreperować sytuację firmy?