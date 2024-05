Allegro Smart! Week trwa! Telewizory, telefony, słuchawki i głośniki taniej nawet do -50%

Allegro Smart! Week – najciekawsze propozycje dla kinomanów

. A wśród nich: telewizory, telefony, słuchawki, głośniki i mnóstwo innych gadżetów dla kinomanów. Ale też wiele produktów w takich kategoriach, jak: dom, moda, dziecko czy uroda. Najgorętsze promocję znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ Kolejna bardzo dobra wiadomość jest taka, że do tegorocznego Smart! Week dołączył również– dzięki czemu bilety na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne (w tym koncerty, festiwale i premiery teatralne) oraz sportowe będzie można kupić ze zniżkami nawet o 30%.Wszystkie wydarzenia objęte promocją znaleźć można na stronie:W ramach Smart! Week Allegro przygotowało też wiele innych okazji – na przykład wszyscy klienci, którzy nie mają aktywnego pakietu Allegro Smart!, mogą aktywować w czasie festiwalu usługę zupełnie za darmo i skorzystać z 8 darmowych dostaw. A jeśli macie już aplikację Allegro (a warto!), to najdziecie w niej specjalne okazje w cenach obniżonych nawet do -50%, w tym jedną ofertę dziennie tylko za 1 zł! Bądźcie czujni, a nic nie przegapicie. Allegro Smart! Week trwa do 22 majaWięcej ofert w ramach Allegro Smart! Week przejrzycie15-calowy MacBook Air to laptop, który łączy wysoką wydajność z poręcznością i legendarną jakością. Wyświetlacz Liquid Retina to gwarancja wyrazistych kolorów i olbrzymiego bogactwa detali – można więc na nim nie tylko oglądać swoje ulubione filmy, ale też wykonywać pracę wymagającą najwyższej jakości obrazu oraz dźwięku, co zapewnia system aż sześciu wbudowanych głośników. Dzięki temu, że MacBook Air nie posiada wentylatorów, pracuje praktycznie bezdźwiękowo, a mocna bateria wystarcza nawet na 18 godzin działania. MacBooki Air 15" w promocyjnej cenie dostępne są w kolorach północy, księżycowej poświaty, gwiezdnej szarości i srebrnym. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Znamy takich, którzy za te sandały, poszliby na koniec świata. A najlepiej w nich. I nie ma w tym przesady, bo Crocsy nie bez powodu słyną z trwałości, lekkości i wygody. Stopa jest w nich stabilna, a materiał Croslite™ zapewnia wysoką amortyzację oraz dopasowanie do stopy, co przekłada się na komfort. Ponadto, sandały są łatwe w czyszczeniu i szybko schną. Można w nich nawet wchodzić do wody. Model w promocyjnej cenie sprawdzi się w dodatku w wielu okolicznościach – nawet tych bardziej oficjalnych. A już na pewno we wszystkich letnich stylizacjach. Forest Gump by nie wzgardził. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Mobilny domek na kółkach firmy LEGO to łatwy do zbudowania zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku od siedmiu lat. Domek otwiera się, odsłaniając łazienkę, kuchnię i sypialnię z ruchomymi akcesoriami – jest tu łóżko dla każdej minilaleczki, lodówka w kuchni, piekarnik, otwierane szuflady, budka dla ptaków, skrzynka na listy, rośliny, a także ognisko, które dołączone do zestawu laleczki mogą sobie urządzić podczas przystanku na trasie. W zestawie znajduje się także samochód, dzięki któremu domek dotrze w dowolne miejsce. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie elementy LEGO® spełniają rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu są jednolite i zawsze do siebie pasują. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ To telewizor, który sprawdzi się w wakacyjnych warunkach. Niewielki rozmiar sprawdzi się w przypadku przewożenia go w dowolne miejsce, a system Smart ułatwi jego obsługę. Telewizor posiada system operacyjny ANDROID 11, Asystenta Goolge'a – można więc nim sterować głosem – a technologia LED zapewnia niskie zużycie energii. Dodatkowo – dzięki wbudowanemu urządzeniu Chromecast – na ekran telewizora można przesyłać obrazy wprost z telefonu. Jest tu też opcja nagrywania na dysk zewnętrzny. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ W opisie roweru czytamy, że choć przeznaczony jest do korzystania gównie w mieście – na dojazdy do pracy, zakupy, szybkie przemieszanie się w zatłoczonych miejscach – to świetnie poradzi sobie też w terenie. I to jest bardzo dobra wiadomość. Można więc na niego wsiąść i wybrać się na piknik – w lesie, na łące czy nad jeziorem. Geometria ramy pozwala na zajęcie komfortowej pozycji, a obniżona rura ułatwia wsiadanie i zasiadanie z roweru. Główną konstrukcję Winory wykonano ze słynącego z lekkości i trwałości hydroformowanego stopu aluminium. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ