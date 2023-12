Nie tylko "Barbie". Lalki American Girl zmierzają na ekran. Nowy hit Mattel?

Lalki American Girl zmierzają na ekran. Co wiemy o projekcie?

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag

Nad filmem o American Girl pracują Paramount Pictures i Temple Hill. W projekt zaangażowana jest Lindsey Anderson Beer (" Smętarz dla zwierzaków: Początki "). Jako mała dziewczynka wraz z siostrą bawiła się ona lalkami z pierwszej serii, które reprezentowały czasy II wojny światowej.– powiedziała.American Girl to seria lalek stworzona przez 1986 roku przez firmę Pleasant Company. Przedstawiają one dziewczynki różnego pochodzenia etnicznego, narodowości, klasy społecznej i wyznania. Do każdej z nich dołączona jest książeczka, z której możemy dowiedzieć się więcej o danej postaci. Początkowo reprezentowały one różne okresy amerykańskiej historii – czasy II wojny światowej, przełom wieków czy XIX wiek – ale wraz z rozwojem marki zdecydowano się wprowadzić także współczesne bohaterki.W 1998 roku Pleasant Company stało się spółką zależną Mattel.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag poświęcony filmowi " Barbie ". W jaki sposób Greta Gerwig kontynuuje wątki dojrzewania i relacji matka-córka z " Lady Bird " i " Małych kobietek ", a w jaki sposób zrywa ze swoim dotychczasowym stylem? Czy film wymyka się z pułapki korporacyjnego produktu służącego do sprzedaży lalek? Jak sprawdzają się Margot Robbie Ryan Gosling jako Barbie Ken ? Na ile trafne są kierowane pod adresem filmu zarzuty deklaratywności? Czy film jest "brykiem z feminizmu" – i czy to dobrze czy źle? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.